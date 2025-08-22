Скидки
Нападающий «Нефтехимика» Жафяров высказался о поражении от «Северстали»

Нападающий «Нефтехимика» Жафяров высказался о поражении от «Северстали»
Нападающий «Нефтехимика» Дамир Жафяров прокомментировал поражение в матче Кубка Блинова с «Северсталью» (2:3).

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
22 августа 2025, пятница. 16:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Аймурзин (Ильин, Фомин) – 03:53 (5x5)     1:1 Шафигуллин (Барулин, Попугаев) – 35:42 (5x4)     2:1 Чебыкин (Аймурзин, Скоренов) – 40:54 (5x5)     2:2 Сериков (Шафигуллин) – 47:42 (4x5)     3:2 Ильин (Аймурзин, Пилипенко) – 58:24 (5x5)    

– Получилась достаточно плотная игра, которая завершилась с разницей в одну шайбу. К сожалению, не сумели сравнять счёт в концовке встречи. Радует, что рисунок игры просматривается. Так что работаем, всё у нас впереди.

– По сравнению со вчерашней игрой вы выдали достаточно жаркий матч. Как думаете, это зависит от соперника?
– Мы провели второй матч кряду. «Северсталь», если не ошибаюсь, вчера отдыхала. Вдобавок вчера были почти полные трибуны, из-за чего нам сложнее игралось. Но могу сказать, что и вчера, и сегодня была достаточно интересная игра.

– У тебя было два хороших момента. Почему их не удалось реализовать?
– Если бы сам знал, то реализовал бы эти моменты. Думаю, всё впереди. Есть время, чтобы улучшить определённые компоненты. Так что надеюсь, все недостатки уйдут, — приводит слова Жафярова пресс-служба «Нефтехимика».

