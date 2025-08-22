Нападающий «Нефтехимика» Жафяров высказался о поражении от «Северстали»

Нападающий «Нефтехимика» Дамир Жафяров прокомментировал поражение в матче Кубка Блинова с «Северсталью» (2:3).
– Получилась достаточно плотная игра, которая завершилась с разницей в одну шайбу. К сожалению, не сумели сравнять счёт в концовке встречи. Радует, что рисунок игры просматривается. Так что работаем, всё у нас впереди.
– По сравнению со вчерашней игрой вы выдали достаточно жаркий матч. Как думаете, это зависит от соперника?
– Мы провели второй матч кряду. «Северсталь», если не ошибаюсь, вчера отдыхала. Вдобавок вчера были почти полные трибуны, из-за чего нам сложнее игралось. Но могу сказать, что и вчера, и сегодня была достаточно интересная игра.
– У тебя было два хороших момента. Почему их не удалось реализовать?
– Если бы сам знал, то реализовал бы эти моменты. Думаю, всё впереди. Есть время, чтобы улучшить определённые компоненты. Так что надеюсь, все недостатки уйдут, — приводит слова Жафярова пресс-служба «Нефтехимика».
22 августа 2025
