Нападающий «Нефтехимика» Жафяров высказался о поражении от «Северстали»

Нападающий «Нефтехимика» Дамир Жафяров прокомментировал поражение в матче Кубка Блинова с «Северсталью» (2:3).

– Получилась достаточно плотная игра, которая завершилась с разницей в одну шайбу. К сожалению, не сумели сравнять счёт в концовке встречи. Радует, что рисунок игры просматривается. Так что работаем, всё у нас впереди.

– По сравнению со вчерашней игрой вы выдали достаточно жаркий матч. Как думаете, это зависит от соперника?

– Мы провели второй матч кряду. «Северсталь», если не ошибаюсь, вчера отдыхала. Вдобавок вчера были почти полные трибуны, из-за чего нам сложнее игралось. Но могу сказать, что и вчера, и сегодня была достаточно интересная игра.

– У тебя было два хороших момента. Почему их не удалось реализовать?

– Если бы сам знал, то реализовал бы эти моменты. Думаю, всё впереди. Есть время, чтобы улучшить определённые компоненты. Так что надеюсь, все недостатки уйдут, — приводит слова Жафярова пресс-служба «Нефтехимика».