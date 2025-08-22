«А где ему ещё жить?» Мать Овечкина — о возвращении сына в Россию по окончании карьеры

Олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина, мать российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, хочет, чтобы её сын по окончании карьеры вернулся в Россию.

«Конечно, я хочу этого. А где ему ещё жить? Здесь его дом, его жизнь, а там — работа», — приводит слова Овечкиной ТАСС.

Александр выступает за «Вашингтон» на протяжении всей своей карьеры в НХЛ с 2005 года. Контракт Овечкина с «Кэпиталз» рассчитан до июня 2026 года.

В минувшем сезоне 39-летний форвард стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки. Сейчас на счету российского хоккеиста 897 шайб.