Главный тренер «Нефтехимика» Гришин прокомментировал поражение от «Северстали»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин подвёл итоги матча с «Северсталью» (2:3) в рамках Кубка Блинова.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
22 августа 2025, пятница. 16:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Аймурзин (Ильин, Фомин) – 03:53 (5x5)     1:1 Шафигуллин (Барулин, Попугаев) – 35:42 (5x4)     2:1 Чебыкин (Аймурзин, Скоренов) – 40:54 (5x5)     2:2 Сериков (Шафигуллин) – 47:42 (4x5)     3:2 Ильин (Аймурзин, Пилипенко) – 58:24 (5x5)    

– Как и в предыдущей игре, мы вышли несобранными, пропустили быстрый гол. Так произошло и в первом, и в третьем периоде, хотя и ребята выходят заряженными. Радует, что игра складывается. А неудачи, надеюсь, переломим. Была равная игра двух лёгких команд, которые любят атаковать, подержать шайбу. Сегодня, в отличие от вчерашней встречи, игра смотрелась полегче, веселее. И у нас, и у соперника было много моментов. Надеюсь, что если хотя бы 10% из этих моментов будем реализовывать, то начнём забивать больше трёх голов.

– С чем связан гол в концовке? Потеря концентрации или стечение обстоятельств?
– Шайба пропускается в результате какой-то ошибки, всегда определённая причина приводит к этому. Казалось, всё отработали, но шайба предательски залетела в ворота. Значит, в данной ситуации соперник хитро сыграл. Хоть и пропустили, но за 20 секунд до конца у Жафярова была хорошая возможность сравнять счёт. К сожалению, это сделать не удалось.

– Сегодня игроки пытались до верного разыграть шайбу...
– Это пока наша проблема, которая идёт с тренировочного процесса. Сама тренировка в конечном счёте направлена на большое количество заброшенных шайб. Это наше условие. Ребята свою ответственность передают напарнику. В нашей команде должны быть 20 ответственных и уверенных в себе игроков. Уверенные в себе игроки должны брать инициативу на себя и пытаться забить гол. Иногда получается так, что близкий к голевому момент не доходит до точного броска. В тренировочном процессе мы постоянно указываем на эту проблему, — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».

«Северсталь» одержала вторую подряд победу на Кубке Блинова, обыграв «Нефтехимик»
