Галлан провёл первую тренировку «Шанхай Дрэгонс» на «СКА Арене»

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан провёл первую тренировку команды на льду «СКА Арены», сообщает пресс-служба китайского клуба.

Видео доступно в телеграм-канале ХК «Шанхай Дрэгонс».

Напомним, Жерар Галлан возглавил «Шанхай Дрэгонс» 13 августа 2025 года. Последним местом работы 61-летнего канадского специалиста был «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2022/2023. В Национальной хоккенйой лиге Галлан также тренировал «Коламбус Блю Джекетс», «Флориду Пантерз» и «Вегас Голден Найтс».

Галлан выиграл приз лучшему тренеру НХЛ в сезоне-2017/2018, работая с «Вегас Голден Найтс», и вывел команду в финал Кубка Стэнли в их дебютном сезоне. Он одержал 369 побед в 705 встречах регулярного чемпионата НХЛ.