Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о победе над московским «Динамо»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над московским «Динамо» (3:1) в товарищеском матче.
– Матч получился неплохим, вы согласны с этим?
– Никто не доволен результатом прошлого года, в конце сезона мы не распускали команду сразу, провели небольшой тренировочный лагерь. Со всеми ребятами переговорили, обсудили их видение на причины такого плей-офф. И в этот сезон мы зашли только с мыслями о новом чемпионате. Провели работу над ошибками, предложили ребятам некоторые новые вещи, они сейчас просматриваются, но важно, чтобы хороших игровых отрезков было больше. И в матче, и в целом по сезону.
– В неравных составах сегодня хорошо двигалась шайба.
– С прошлой недели мы начали ежедневную работу в спецбригадах. Видна мысль, пока не хватает точности, однако это связано с нагрузками – свежести не хватает, точности в передачах и завершении, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».
