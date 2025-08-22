Скидки
Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о победе над московским «Динамо»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над московским «Динамо» (3:1) в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (клубы)
22 августа 2025, пятница. 16:40 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Барабанов (Галимов, Семёнов) – 20:31 (5x5)     0:2 Биро (Пустозёров, Яшкин) – 24:17 (5x5)     1:2 Адамчук (Уил, Сикура) – 36:38 (5x5)     1:3 Миллер (Биро, Пустозёров) – 47:19 (5x5)    

– Матч получился неплохим, вы согласны с этим?
– Никто не доволен результатом прошлого года, в конце сезона мы не распускали команду сразу, провели небольшой тренировочный лагерь. Со всеми ребятами переговорили, обсудили их видение на причины такого плей-офф. И в этот сезон мы зашли только с мыслями о новом чемпионате. Провели работу над ошибками, предложили ребятам некоторые новые вещи, они сейчас просматриваются, но важно, чтобы хороших игровых отрезков было больше. И в матче, и в целом по сезону.

– В неравных составах сегодня хорошо двигалась шайба.
– С прошлой недели мы начали ежедневную работу в спецбригадах. Видна мысль, пока не хватает точности, однако это связано с нагрузками – свежести не хватает, точности в передачах и завершении, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

Московское «Динамо» проиграло «Ак Барсу» в товарищеском матче
