Хоккей

НХЛ планирует организовать Кубок мира 2028 года без участия ИИХФ — Дрегер

Национальная хоккейная лига планирует организовать Кубок мира 2028 года без участия Международной федерации хоккея (ИИХФ). Об этом сообщает журналист TSN Даррен Дрегер в социальной сети X.

По информации источника, лига уведомила ИИХФ о намерении сотрудничать напрямую с каждой национальной федерацией при планировании турнира.

Последний Кубок мира состоялся в 2016 году в канадском Торонто. В соревнованиях принимали участие команды России, Канады, США, Финляндии, Швеции, Чехии. Победителем стала команда Канады, россияне дошли до полуфинала. Ранее соревнования проводились в 1996 и 2004 годах.

Напомним, с февраля 2022 года российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой ИИХФ по политическим причинам.

