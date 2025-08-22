Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Немного поменяли тактику, саму игру». Игрок «Ак Барса» Барабанов — о победе над «Динамо»

«Немного поменяли тактику, саму игру». Игрок «Ак Барса» Барабанов — о победе над «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов высказался о победе над московским «Динамо» (3:1) в товарищеском матче и рассказал, как проходит подготовка к сезону.

Товарищеские матчи (клубы)
22 августа 2025, пятница. 16:40 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Барабанов (Галимов, Семёнов) – 20:31 (5x5)     0:2 Биро (Пустозёров, Яшкин) – 24:17 (5x5)     1:2 Адамчук (Уил, Сикура) – 36:38 (5x5)     1:3 Миллер (Биро, Пустозёров) – 47:19 (5x5)    

– Как вам игра? Как идёт предсезонная подготовка команды?
– Играем контрольные встречи, планомерно готовимся к сезону. Здорово, что сегодня победили.

– Вспоминали весеннюю серию с «Динамо» в плей-офф перед этой игрой?
– Не так сильно вспоминали, но всё равно в голове это сидит, поэтому хорошо, что удалось сегодня победить.

– На какой стадии находится подготовка к сезону?
– Этот матч прошёл намного лучше, чем игра с «Нефтехимиком». Уже какие-то наработки получаются, что от нас требует тренер. Тем не менее ещё много работы впереди.

– Будут ли какие-то изменения в плане игры в новом сезоне?
– Да, что-то поменялось даже в тренировочном процессе, в игре, тактике. Какие-то нюансы нарабатываем, которые должны принести нам результат, — приводит слова Барабанова пресс-служба «Ак Барса».

Материалы по теме
Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о победе над московским «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android