«Немного поменяли тактику, саму игру». Игрок «Ак Барса» Барабанов — о победе над «Динамо»

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов высказался о победе над московским «Динамо» (3:1) в товарищеском матче и рассказал, как проходит подготовка к сезону.

– Как вам игра? Как идёт предсезонная подготовка команды?

– Играем контрольные встречи, планомерно готовимся к сезону. Здорово, что сегодня победили.

– Вспоминали весеннюю серию с «Динамо» в плей-офф перед этой игрой?

– Не так сильно вспоминали, но всё равно в голове это сидит, поэтому хорошо, что удалось сегодня победить.

– На какой стадии находится подготовка к сезону?

– Этот матч прошёл намного лучше, чем игра с «Нефтехимиком». Уже какие-то наработки получаются, что от нас требует тренер. Тем не менее ещё много работы впереди.

– Будут ли какие-то изменения в плане игры в новом сезоне?

– Да, что-то поменялось даже в тренировочном процессе, в игре, тактике. Какие-то нюансы нарабатываем, которые должны принести нам результат, — приводит слова Барабанова пресс-служба «Ак Барса».