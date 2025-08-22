Защитник «Торпедо» Конюшков высказался об изменениях в клубе

Защитник нижегородского «Торпедо» Богдан Конюшков рассказал об изменениях в клубе и своей роли в команде. Напомним, в межсезонье «Торпедо» возглавил Алексей Исаков, который заменил Игоря Ларионова.

— В новом сезоне игра «Торпедо» будет более вариативной, чем при Игоре Ларионове?

— Думаю, да. Не секрет, что на двусторонних играх мы уже отрабатывали схему 1-3-1. Это тоже нужно уметь. Не всегда соперники дают играть в атакующий хоккей. Конечно, и мы, и зрители кайфуем от атакующей игры, но порой правила диктуют соперники. От этого тоже можно получать удовольствие, когда вышел и победил.

— Есть ощущение, что в этом сезоне у вас будет другая роль в команде?

— Мы пока не обсуждали цели. Думаю, когда нам всё объявят и пройдёт пара игр, я всё пойму и приму свою роль. В конце сезона всё меряют по команде, и неважно, как сам сыграл. Можно за весь плей-офф набрать одно очко и выиграть кубок. Вспомнит ли кто-то про это очко — большой вопрос, — приводит слова Конюшкова пресс-служба КХЛ.