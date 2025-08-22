НХЛ рассчитывает на участие восьми сборных в Кубке мира 2028 года

Национальная хоккейная лига ожидает, что в Кубке мира 2028 года примут участие восемь стран. Об этом сообщает журналист Дэвид Паньотта в социальной сети со ссылкой на вице-комиссионера НХЛ Билла Дэйли.

По информации источника, матчи пройдут в одном европейском городе и одном – североамериканском. Полуфиналы и финал состоятся в Северной Америке.

Последний Кубок мира состоялся в 2016 году, игры турнира проходили в канадском Торонто. В соревнованиях принимали участие команды России, Канады, США, Финляндии, Швеции, Чехии. Победителем стала команда Канады, россияне дошли до полуфинала. Ранее соревнования проводились в 1996 и 2004 годах.

Ранее появилась информация, что НХЛ намерена провести Кубок мира в 2028 году без участия Международной федерации хоккея (ИИХФ).