Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Новичок «Ак Барса» Биро рассказал о своей адаптации в команде

Новичок «Ак Барса» Биро рассказал о своей адаптации в команде
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий казанского «Ак Барса» Брэндон Биро подвёл итоги товарищеского матча с московским «Динамо» (3:1) и поделился впечатлениями от адаптации в команде.

Товарищеские матчи (клубы)
22 августа 2025, пятница. 16:40 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Барабанов (Галимов, Семёнов) – 20:31 (5x5)     0:2 Биро (Пустозёров, Яшкин) – 24:17 (5x5)     1:2 Адамчук (Уил, Сикура) – 36:38 (5x5)     1:3 Миллер (Биро, Пустозёров) – 47:19 (5x5)    

– Вы провели четвёртую игру за «Ак Барс», успели влиться в коллектив и найти взаимопонимание с партнёрами?
– С каждым днём чувствую себя всё лучше. Я уже привыкаю к системе игры, понимаю, кто и где должен находиться, могу целиком сфокусироваться на том, что нужно делать на льду. С каждым днём тут мне всё комфортнее. Сегодня был крутой матч.

– Чем вас удивил хоккей в КХЛ, что необычного подметили?
– Мне очень нравится предсезонка тут. В Северной Америке такие матчи – способ набрать форму, а в этой лиге темп намного выше, игроки гораздо быстрее двигают шайбу. Я был приятно поражён мастерством игроков в КХЛ. Сегодня у меня было ощущение, что это не игра предсезонки, а официальный матч чемпионата.

– Какое самое большое впечатление у вас после нескольких месяцев нахождения в команде и в России в целом?
– Я тренируюсь каждый день, даже намного больше, чем должен. Дважды работаю на льду ежедневно, смотрю много видео, немного больше, чем делал это в Северной Америке. Но мне это нравится, я набираю форму. Все видео, что мы отсматриваем, очень помогают. Ребята вокруг просто потрясающие, тренерский штаб отличный. Они мне помогают чувствовать себя в полном комфорте, наслаждаюсь каждой секундой тут. Уже жду, когда начнутся официальные встречи, — приводит слова Биро пресс-служба «Ак Барса».

Материалы по теме
«Немного поменяли тактику, саму игру». Игрок «Ак Барса» Барабанов — о победе над «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android