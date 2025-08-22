Новичок «Ак Барса» Биро рассказал о своей адаптации в команде

Нападающий казанского «Ак Барса» Брэндон Биро подвёл итоги товарищеского матча с московским «Динамо» (3:1) и поделился впечатлениями от адаптации в команде.

– Вы провели четвёртую игру за «Ак Барс», успели влиться в коллектив и найти взаимопонимание с партнёрами?

– С каждым днём чувствую себя всё лучше. Я уже привыкаю к системе игры, понимаю, кто и где должен находиться, могу целиком сфокусироваться на том, что нужно делать на льду. С каждым днём тут мне всё комфортнее. Сегодня был крутой матч.

– Чем вас удивил хоккей в КХЛ, что необычного подметили?

– Мне очень нравится предсезонка тут. В Северной Америке такие матчи – способ набрать форму, а в этой лиге темп намного выше, игроки гораздо быстрее двигают шайбу. Я был приятно поражён мастерством игроков в КХЛ. Сегодня у меня было ощущение, что это не игра предсезонки, а официальный матч чемпионата.

– Какое самое большое впечатление у вас после нескольких месяцев нахождения в команде и в России в целом?

– Я тренируюсь каждый день, даже намного больше, чем должен. Дважды работаю на льду ежедневно, смотрю много видео, немного больше, чем делал это в Северной Америке. Но мне это нравится, я набираю форму. Все видео, что мы отсматриваем, очень помогают. Ребята вокруг просто потрясающие, тренерский штаб отличный. Они мне помогают чувствовать себя в полном комфорте, наслаждаюсь каждой секундой тут. Уже жду, когда начнутся официальные встречи, — приводит слова Биро пресс-служба «Ак Барса».