Агент Дыняка рассказал о предстоящих переговорах с «Ак Барсом» по поводу нового контракта

Агент Дыняка рассказал о предстоящих переговорах с «Ак Барсом» по поводу нового контракта
Аудио-версия:
Хоккейный агент Никита Квартальнов, представляющий интересы нападающего «Ак Барса» Никиты Дыняка, ответил на вопрос о переговорах с казанским клубом по поводу нового контракта игрока.

– У вашего клиента Никиты Дыняка в следующем году истекает контракт с «Ак Барсом». Был ли у вас уже первый разговор с клубом о продлении соглашения? Если нет, когда приблизительно он планируется?
– Новый контракт еще не обсуждали. Впереди есть целый сезон. Когда клуб инициирует переговоры – мы будем готовы. Уверен, что с «Ак Барсом» они будут хорошими, продуктивными. На самом деле, «Ак Барс» – клуб, который умеет ценить своих хоккеистов. А они, в свою очередь, приносят результат команде, — приводит слова Квартальнова «Татар-информ».

В прошлом сезоне форвард в регулярке провёл за «Ак Барс» 59 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал восемь результативных передач. В плей-офф на его счету 13 игр, в них он забил два гола и отметился одним результативным пасом.

