Защитник «Флориды» Аарон Экблад привёз Кубок Стэнли на родную арену в Онтарио

Канадский защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад привёз Кубок Стэнли на арену «Барри Кольтс» из Хоккейной лиги Онтарио (OHL). Пресс-служба канадского клуба в социальных сетях опубликовала фото со встречи с хоккеистом в стенах родного для него стадиона.

«Экблад возвращается в Барри с Кубком Стэнли, чтобы поздравить семьи и местные благотворительные организации, которые являются частью хоккейного сообщества города», — говорится в сообщении клуба.

Фото: Ontario Hockey League Barrie Colts

Фото: Ontario Hockey League Barrie Colts

Фото: Ontario Hockey League Barrie Colts

Аарон отыграл три сезона за «Барри Кольтс», прежде чем был выбран «пантерами» под первым общим номером на драфте НХЛ 2014 года. С тех пор на протяжении всей своей 11-летней карьеры в НХЛ защитник выступает за «Флориду», вместе с которой стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

