«Миннесота» продлила контракт с Марко Росси на три года на сумму $ 15 млн

«Миннесота» официально объявила о продлении контракта с нападающим Марко Росси. Соглашение рассчитано на три года с кэпхитом $ 5 млн.

В минувшем сезоне 23-летний форвард принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых отметился 24 заброшенными шайбами и 36 результативными передачами. Он также заработал 3 (2+1) очка в шести играх плей-офф.

За свою карьеру Росси провёл 185 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 101 (45+56) очко, а также девять очков за игру и пять победных голов (GWG) в 185 играх в течение четырёх сезонов (2021/2025). Марко был выбран «Миннесотой» в первом раунде под общим девятым номером на драфте НХЛ 2020 года.