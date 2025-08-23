Билл Дэйли подтвердил участие игроков НХЛ в Олимпиаде впервые со времён Игр в Сочи

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли объяснил, почему руководство лиги приняло решение об участии игроков в зимней Олимпиаде — 2026 в Италии.

«Очевидно, что мы уже давно не участвовали в Олимпийских играх, верно? В последний раз энхаэловцы были на Олимпиаде в 2014 году в Сочи в России. Сейчас у нас новое поколение людей, большинство из которых раньше не участвовали в подобных соревнованиях. Так что это будет новый опыт. Это должно способствовать повышению престижа не только нашей лиги, но и хоккея в целом. Это будет хорошо для всех.

Я помню, как в Сочи нужно было сделать очень много всего, и за пару месяцев до этого мы посетили объект, где казалось невозможным, что всё будет сделано, включая строительство деревни для спортсменов. Всё было сделано. Я надеюсь, что в Италии будет то же самое и всё будет готово для проведения качественного хоккейного турнира», — приводит слова Дэйли пресс‑служба НХЛ.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Ранее хоккеисты НХЛ не принимали участие в Олимпиадах 2018 года в Пхёнчхане и 2022 года в Пекине. В предыдущий раз лига отпустила игроков на Олимпиаду-2014, которая проводилась в Сочи.

