Мичков и Марченко вошли в топ-25 родившихся с 2000 года игроков НХЛ по версии NHL Network

Мичков и Марченко вошли в топ-25 родившихся с 2000 года игроков НХЛ по версии NHL Network
Два российских хоккеиста — нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков и нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко — включены в список 25 сильнейших действующих игроков НХЛ, родившихся с 1 января 2000 года. Рейтинг был составлен исследовательским отделом кабельного канала NHL Network и опубликован на официальном сайте лиги.

20-летний Мичков занял в этом рейтинге 23-е место, 25-летний Марченко — 24-е место.

Топ-3 составили шведский защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин, американский нападающий «Нью‑Джерси Дэвилз» Джек Хьюз и немецкий нападающий «Оттавы Сенаторз» Тим Штюцле.

Видео: Мичков красивым финтом обыграл Федотова на тренировке «Флайерз»

