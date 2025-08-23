«За пару месяцев до начала проведение казалось невозможным». Дэйли — об Олимпиаде в Сочи

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос, беспокоят ли его сообщения об отставании от графика строительства хоккейных сооружений в Италии, где пройдёт Олимпиада 2026 года.

«По моему опыту в таких делах они, кажется, всегда доводятся до конца. Я помню, как много всего нужно было сделать в Сочи и как мы посещали это место за пару месяцев до начала. Казалось, что проведение было невозможно, включая ситуацию со спортивной деревней. Но всё было сделано.

Поэтому я надеюсь, что здесь, конечно же, то же самое с объектами, необходимыми для проведения качественного турнира по хоккею. Меня утешает и вселяет уверенность тот факт, что в наших регулярных переговорах с Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией хоккея никаких планов действий на случай непредвиденных обстоятельств для олимпийского турнира по хоккею не разрабатывается. Это говорит о высокой степени уверенности. Иначе я не понимаю, почему они их не разрабатывают», — цитирует Дэйли сайт НХЛ.