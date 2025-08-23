Скидки
Величкин: готов заменить Григоренко на посту генерального директора «Сочи»

Комментарии

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин высказался о дисквалификации генерального директора «Сочи» Игоря Григоренко со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Как это повлияет на команду, сказать сложно. В случае чего готов его заменить», – приводит слова Величкина «Советский спорт».

Ранее стало известно, что ИИХФ приняла решение об отстранении генерального директора ХК «Сочи», обладателя Кубка Гагарина – 2011 Игоря Григоренко от любой деятельности, связанной с профессиональным спортом, на четыре года. Срок отсчитывается с 12 августа 2025 года. Решение по Григоренко было принято на основании так называемой «базы LIMS», где фиксировались в том числе положительные допинг-пробы.

