Вице-комиссионер НХЛ назвал сроки выбора городов для проведения Кубка мира 2028 года

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли рассказал о сроках выбора городов для проведения Кубка мира 2028 года.

«Мы успешно продвигаемся вперёд. Прошёл первый этап определения потенциальных принимающих городов – как в Северной Америке, так и в Европе. Интерес был очень и очень высоким. Мы надеемся завершить процесс и сделать объявление до завершения регулярного чемпионата-2025/2026, если не раньше. Пока что всё идёт хорошо», – приводит слова Дэйли сайт НХЛ.

Ранее Билл Дэйли ответил на вопрос, беспокоят ли его сообщения об отставании от графика строительства хоккейных сооружений в Италии, где пройдёт Олимпиада 2026 года.