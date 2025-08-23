Агент Шуми Бабаев предложил новый лимит на легионеров в КХЛ

‎‎Агент Шуми Бабаев высказался за изменение лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге. ‎На данный момент один клуб КХЛ может заявить максимум пять иностранцев.

— Как вы относитесь к текущему лимиту и его возможному ужесточению?

‎— Я всегда высказывался за то, чтобы было три легионера и два легионера должны проходить по критериям: опытные игроки НХЛ, ребята, играющие в сборных, победители чемпионата мира или Олимпиад. То есть два игрока должны быть квалифицированные, очень сильные хоккеисты. Это бы усилило лигу. Сейчас получается, что берут два-три хороших легионера, а потом добирают по остаточному принципу.‎

‎— Если ужесточить лимит, то уровень КХЛ упадёт?

‎— Если игроки приезжают хорошие, то уровень падает. Но в нашей ситуации сильные легионеры не приезжают. В данной ситуации уровень не упадёт. Нам нужно уменьшить основной лимит, но оставить ситуацию, при которой клубы смогут брать топовых игроков, которые поиграли на самом высоком уровне, — цитирует Бабаева «Спорт день за днём».