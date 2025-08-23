«Личностные отношения в большом хоккее надо убирать». Давыдов — о Жамнове и Голдобине

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался о решении «Спартака» отправить форварда Николая Голдобина в список отказов, откуда его забрал СКА.

— Ещё в ходе чемпионата меня насторожили слова главного тренера «Спартака», который в интервью заметил, что Голдобин вместе с Порядиным не заслужили играть в третьем периоде. Именно тогда понял, что там внутри пробежала чёрная кошка.

Согласен с тем, что Голдобин не самый стабильный хоккеист, у него были не только подъёмы, но и спады, он может и забросить, и «привезти». Но вы посмотрите на уровень нынешней КХЛ – и сразу многие вопросы по Голдобину отпадут! Мастеров в лиге, которые способны сыграть не по шаблону, удивить, — раз, два и обчёлся. В основном видим «бегунков», играющих простенько, по рельсам. Только по этой причине Голдобина нужно было ценить. Каким бы сложным характером он ни обладал.

— То есть уход Голдобина – в минус «Спартаку»?

— Я считаю, что прежде всего – в минус главному тренеру команды и тренеру по нападающим. Как мне кажется, наши динамовцы, Алексей Жамнов и Алексей Ковалёв, здесь где-то недоработали, не показали гибкость. Личностные отношения в большом хоккее надо убирать на второй план, — цитирует Давыдова Russia-Hockey.