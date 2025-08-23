«Авангард» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча Кубка Блинова начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 23 августа, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между местным «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Встреча начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова 23 августа 2025, суббота. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Для «Авангарда» этот матч станет третьим в рамках турнира. До этого подопечные Ги Буше победили «Сибирь» в овертайме со счётом 3:2 и были сильнее «Нефтехимика» (6:3). «Локомотив» в первой игре на Кубке Блинова проиграл «Северстали» со счётом 0:2 и победил «Сибирь» (4:1).

В прошлом году обладателем Кубка Блинова стал ярославский «Локомотив». «Авангард» занял третье место.