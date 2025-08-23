Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Авангард — Локомотив: онлайн-трансляция матча Кубка Блинова начнётся в 16:30 мск

«Авангард» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча Кубка Блинова начнётся в 16:30 мск
Комментарии

Сегодня, 23 августа, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между местным «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Встреча начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
23 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для «Авангарда» этот матч станет третьим в рамках турнира. До этого подопечные Ги Буше победили «Сибирь» в овертайме со счётом 3:2 и были сильнее «Нефтехимика» (6:3). «Локомотив» в первой игре на Кубке Блинова проиграл «Северстали» со счётом 0:2 и победил «Сибирь» (4:1).

В прошлом году обладателем Кубка Блинова стал ярославский «Локомотив». «Авангард» занял третье место.

Календарь Кубка Блинова
Таблица Кубка Блинова
Материалы по теме
«Дал боссам «Авангарда» имя Ги Буше — хотел хоть как-то помочь». Мощное интервью с Хартли
Эксклюзив
«Дал боссам «Авангарда» имя Ги Буше — хотел хоть как-то помочь». Мощное интервью с Хартли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android