«Как бы «Салават» не закончил, как «Витязь». Черкас — об уходе Ливо из уфимского клуба

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался об уходе нападающего Джоша Ливо из «Салавата Юлаева» и его переходе в «Трактор».

«Странно, что уже не первый год у республики с отличной командой, с традициями постоянно возникают какие-то финансовые вопросы. Это настораживает. Неужели нельзя ничего сделать, чтобы лидеры команды не уходили? Вспомните, как в «Салавате» играли финские легионеры, очень неплохо играли. Так что это настораживает. Как бы такой большой клуб не закончил, как «Витязь».

«Трактор» же потерял ряд ведущих игроков, ему надо было усиляться. Насколько я понимаю, «Трактор» опять настроен на самые высокие результаты. Такой игрок, как Ливо, им нужен», — цитирует Черкаса Vprognoze.

Напомним, ранее «Витязь» уведомил Континентальную хоккейную лигу о приостановке участия команд КХЛ и МХЛ в Фонбет Чемпионате КХЛ и OLIMPBET Чемпионате МХЛ вплоть до 2030 года.