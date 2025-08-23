Скидки
Александр Никишин объяснил, почему долго не мог получить американскую визу

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин объяснил, почему долго не мог получить американскую визу.

— Ваша история переезда в «Каролину» получилась громкой. Вы долго не могли получить визу, летали в несколько стран. Это был стрессовый период?
— В целом — нет. Всё сводилось к ожиданию. Каждый день думал, что вот-вот пойду в консульство за визой. Мне было без разницы, пришлось бы подождать ещё неделю или две — я был готов. Просто думал, что всё пройдёт быстро, но оказалось, что нет. Так что всё нормально, как есть, так и есть.

— Как развивались события с получением визы? Вы сначала полетели в Стамбул, потом в Саудовскую Аравию.
— В Стамбуле я был четыре дня. Потом мне сказали, что нужно ехать в Саудовскую Аравию. Там уже на следующий день мне поставили визу. То есть всё произошло довольно быстро. Оттуда я полетел в США, прошёл акклиматизацию и приступил к тренировкам. Если бы не ребята из «Каролины», которые мне помогли, стресс был бы сильнее. А так, в целом привык ко всему достаточно быстро, — цитирует Никишина Никишина «ВсеПроСпорт».

