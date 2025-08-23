«Мы не ожидали такой бойни». Защитник «Трактора» Коромыслов — об игре с «Челметом»

Защитник «Трактора» Арсений Коромыслов поделился впечатлениями от игры с «Челметом» (1:1).

— Что было не так во втором периоде, с вашей точки зрения? Было много удалений.

— Так и было — много удалений, которые помешали нам навязать свою игру. Но это только первый матч после наших мини-сборов, поэтому судить строго не вижу смысла.⠀

— Как отнеслись к такому необычному формату — два периода по 25 минут чистого времени? Как чувствовали себя в первой игре после отпуска?

— Мне кажется, по физподготовке всё хорошо. Хоть у нас сегодня и четвёртый день цикла без выходного, все были в форме, все бежали, старались, но, возможно, какие-то нюансы взаимодействия в тройках нападения и в пятёрках в целом между нами ещё не до конца понятны. Всё в процессе.

— Были удивлены таким накалом матча?

— Думаю, да, в первые 10 минут мы не ожидали такой бойни, старались где-то сыграть в более мягкий хоккей, но парни из «Челмета» действительно хотели доказывать. Их не за что осуждать, это их работа, они хотят попасть в основную команду. Хорошая была игра, — цитирует Коромыслова сайт «Трактора».