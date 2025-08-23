«Вопрос по зарплате стоял не на первом месте». Гендиректор «Динамо» — о контракте Гусева

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о продлении контракта с форвардом Никитой Гусевым.

«Вопрос по зарплате с ним стоял не на первом месте. У Никиты всегда такая позиция, что он подписывает контракт на флажке. Сложно сказать, с чем это связано, но в предыдущие годы он именно так и делал. Так что ничего необычного в этом нет.

Перед принятием решения Никита всё взвесил. Ему нравится в «Динамо», к тому же он постоянно входит в тройку бомбардиров и свои деньги заработает за счёт бонусов. Никита уверен в своих силах, понимает, что сумеет войти в топ-3 бомбардиров. Бонусы всегда были сильной мотивацией для спортсменов», — цитирует Сушко ТАСС.