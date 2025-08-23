Скидки
Берёзкин: Хартли — требовательный тренер, но не жёсткий, нужно слушать его и понимать

Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин высказался о назначении Боба Хартли на пост главного тренера ярославского клуба.

– Как встретили новость о назначении Хартли? Были ли удивлены?
– Не скажу, что был удивлён. Я считаю, что это очень сильный тренер и у него очень сильный штаб. Главное – найти баланс между игроками и тренерским штабом, понимать, что от нас требуют, и выполнять это на льду.

– В жизни Хартли очень добрый и приветливый человек, но говорят, что в тренировочном процессе он очень жёсткий. Вы это почувствовали?
– Я бы не сказал, что он жёсткий. Он требовательный. Нужно слушать, понимать, что от тебя требуют, и тогда всё будет хорошо. А если ты слушаешь, но не понимаешь и делаешь не так, то, думаю, любой тренер будет недоволен, — цитирует Берёзкина «ВсеПроСпорт».

