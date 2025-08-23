Скидки
Мэттью Ткачук перенёс операцию и пропустит начало сезона НХЛ — Паньотта

Инсайдер Дэвид Паньотта заявил, что форвард «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук перенёс операцию и пропустит начало сезона НХЛ.

«Могу подтвердить, что Мэттью Ткачук перенёс операцию несколько недель назад и пропустит начало сезона. Сроки [возвращения] неясны, но он может выбыть из строя где-то до января», — написал Паньотта на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, на финише регулярного сезона-2024/2025 НХЛ Мэттью Ткачук пропустил 25 заключительных матчей из-за травмы нижней части тела. В плей-офф 27-летний форвард сыграл все 23 встречи, забросил восемь шайб и сделал 15 результативных передач.

