Шведский защитник «Динамо»: классно было увидеть Овечкина, он невероятный и уникальный

Шведский защитник московского «Динамо» Фредрик Классон высказался о встрече с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, который вручил игрокам столичного клуба бронзовые медали.

«Классно было увидеть Овечкина, он невероятный и уникальный. Воспитанник «Динамо», что особенно ценно. Думаю, ребятам, кто выиграл бронзу (КХЛ с «Динамо») в прошлом сезоне, особенно приятно получить награду именно из его рук. Надеюсь, в этом сезоне мы сможем завоевать золото», — заявил Классон в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Александру Овечкину вручили золотую клюшку во время церемонии чествования хоккеиста.