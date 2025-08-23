Скидки
Фетисов раскритиковал «Детройт» за позицию по ставшему инвалидом Константинову

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов рассказал о состоянии экс-защитника «Детройт Ред Уингз» Владимира Константинова и раскритиковал «красные крылья» за их позицию в отношении бывшего игрока обороны.

13 июня 1997 года Фетисов, Константинов и клубный массажист Сергей Мнацаканов возвращались с праздничного мероприятия, посвящённого победе «Детройта» в Кубке Стэнли. Водитель лимузина не справился с управлением и врезался в дерево. Пассажиры получили повреждения, Константинов и Мнацаканов получили инвалидность и впоследствии были прикованы к инвалидному креслу. В 2008 году Федеральный суд в Детройте отказался удовлетворить иск, поданный от лица Константинова и Мнацаканова, которые добивались выплаты им компенсации за травмы, полученные в результате автомобильной аварии.

«К сожалению, Володя не имеет возможности коммуницировать. Он помнит, что было до аварии, но беседу не поддерживает. Кратковременная память у него практически отсутствует. С ним общаться очень сложно. Меня в Америку не пускают уже семь лет, поэтому о его состоянии я узнаю, можно сказать, со слухов. Володя живёт в специальном учреждении, за ним организован постоянный присмотр. Семья его живёт в другом месте, с самим Володей постоянно сидят две нянечки, которые опекают его. Они для него новые члены семьи.

Меня бесит в очередной раз позиция «Детройт Ред Уингз» и их владельцев в отношении Володи, ведь они не дали выиграть суд по страховке, семьи ничего не получили. Хотя в той ситуации были все признаки нарушения закона, водителем была превышена скорость. Водитель — наркоман польского происхождения по фамилии Гнида, он нас «внёс» в дерево. Клуб сделал всё, чтобы мы не выиграли суд, хотя семьи, потерявшие кормильцев, должны были получить большую компенсацию. Я общался с руководителем «Детройта», говорил ему, что он был неправ в отношении того, что они сделали с Володей. Там это понимают, но, к сожалению, ничего не меняется», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».

