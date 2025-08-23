Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Козлов высказался о решении «Сочи» уволить его с поста главного тренера

Вячеслав Козлов высказался о решении «Сочи» уволить его с поста главного тренера
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный обладатель Кубка Гагарина Вячеслав Козлов высказался о решении «Сочи» уволить его с поста главного тренера.

— На какой стадии находятся ваши разбирательства с «Сочи»?
— Мы подписали все документы и будем придерживаться регламента КХЛ.

— Что вы имеете в виду?
— Оформили всё по взаимной договорённости. Но о деталях договорились не распространяться.

— Осадок при этом остался? Вам объяснили решение расстаться с вами ещё до выхода на сборы?
— Детально мне никто так и не объяснил, почему было принято такое решение. Конечно, я хотел работать. Было стремление попробовать себя главным тренером. Осадок, конечно, остался, но устраивать дальнейшее разбирательство, что и почему, мне бы уже не хотелось. Буду ждать новую возможность для работы, — цитирует Козлова Sport24.

«Сочи» принял решение прекратить сотрудничество с Козловым и его ассистентом Александром Савченковым 19 июля. Козлов был назначен на пост главного тренера 3 июня этого года.

Материалы по теме
«Свинство конкретное». Экс-защитник клубов НХЛ — об увольнении Вячеслава Козлова из «Сочи»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android