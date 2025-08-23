Двукратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный обладатель Кубка Гагарина Вячеслав Козлов высказался о решении «Сочи» уволить его с поста главного тренера.
— На какой стадии находятся ваши разбирательства с «Сочи»?
— Мы подписали все документы и будем придерживаться регламента КХЛ.
— Что вы имеете в виду?
— Оформили всё по взаимной договорённости. Но о деталях договорились не распространяться.
— Осадок при этом остался? Вам объяснили решение расстаться с вами ещё до выхода на сборы?
— Детально мне никто так и не объяснил, почему было принято такое решение. Конечно, я хотел работать. Было стремление попробовать себя главным тренером. Осадок, конечно, остался, но устраивать дальнейшее разбирательство, что и почему, мне бы уже не хотелось. Буду ждать новую возможность для работы, — цитирует Козлова Sport24.
«Сочи» принял решение прекратить сотрудничество с Козловым и его ассистентом Александром Савченковым 19 июля. Козлов был назначен на пост главного тренера 3 июня этого года.