Ветеран СКА рассказал, что его смущает в переходе Николая Голдобина в армейский клуб

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о переходе экс-форварда «Спартака» Николая Голдобина в стан армейского клуба.

«У меня двоякое впечатление по Голдобину. Конечно, парень забивающий, есть голевое чутьё. В «Спартаке» он играл серьёзную роль и в связке с Морозовым смотрелся очень неплохо. Он может и в решающие минуты забить, тут всё нормально. Но когда наступил плей-офф, когда ещё нужно и бороться. Тут что-то пошло не так.

Настораживает и то, что Голдобин долго нигде не играет. Не знаю, что у него с характером, но, если «Спартак» отправил его в список отказов, видимо, сделал это не просто так. Сможет ли Ларионов правильно с ним работать? Если сможет, это будет хорошо. Из Голдобина может что-то получиться», — цитирует Черкаса Vprognoze.