Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ветеран СКА рассказал, что его смущает в переходе Николая Голдобина в армейский клуб

Ветеран СКА рассказал, что его смущает в переходе Николая Голдобина в армейский клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о переходе экс-форварда «Спартака» Николая Голдобина в стан армейского клуба.

«У меня двоякое впечатление по Голдобину. Конечно, парень забивающий, есть голевое чутьё. В «Спартаке» он играл серьёзную роль и в связке с Морозовым смотрелся очень неплохо. Он может и в решающие минуты забить, тут всё нормально. Но когда наступил плей-офф, когда ещё нужно и бороться. Тут что-то пошло не так.

Настораживает и то, что Голдобин долго нигде не играет. Не знаю, что у него с характером, но, если «Спартак» отправил его в список отказов, видимо, сделал это не просто так. Сможет ли Ларионов правильно с ним работать? Если сможет, это будет хорошо. Из Голдобина может что-то получиться», — цитирует Черкаса Vprognoze.

Материалы по теме
«Личностные отношения в большом хоккее надо убирать». Давыдов — о Жамнове и Голдобине
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android