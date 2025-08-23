Скидки
Берёзкин назвал отличия в работе с Хартли и Никитиным в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин высказался об отличиях в работе с Бобом Хартли и Игорем Никитиным в ярославском клубе.

— Чем отличается тренировочный процесс у Боба Хартли от того, что у вас было раньше?
— Отличия есть. Система новая, больше деталей в работе — начиная от того, как поставить клюшку. Мы принимаем эти требования, но нужно время, чтобы привыкнуть.

— То есть теперь больше теории?
— Да, собраний стало больше и они дольше. Но это идёт только на пользу, ведь времени до начала сезона совсем немного. Мы должны всё усвоить, чтобы выйти в сезон максимально готовыми, — приводит слова Берёзкина «ВсеПроСпорт».

