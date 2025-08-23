«Жаль «Салават» и его тренера, Козлова». Трёхкратный олимпийский чемпион — об уходе Ливо

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался об уходе нападающего Джоша Ливо из «Салавата Юлаева» и его переходе в «Трактор».

«Тут всё поломали исключительно финансы. Мне жаль «Салават» и его тренера, Козлова. Только собрали команду, завоевали бронзу, обыграли такого крепкого соперника, как «Спартак», — и тут же подверглись кадровой бомбардировке.

Ливо – только одна из потерь Уфы, хотя и главная. Кстати, он очень своеобразный, сложный форвард, которого нужно встраивать в игру команды, обеспечить правильными партнёрами и шайбами. Рекордные полсотни голов Ливо – заслуга всей его пятёрки, всей команды. Посмотрим, что он покажет в «Тракторе» у тренера-соотечественника», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.