Овечкин стал послом международного музыкального конкурса «Интервидение»

Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Капиталз» Александр Овечкин стал послом международного музыкального конкурса «Интервидение», сообщает телеграм-канал конкурса.

«Мы рады объявить нового культурного посла «Интервидения 25» — Александра Овечкина! Легендарный российский хоккеист, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», обладатель Кубка Стэнли и рекордсмен по количеству голов в регулярных сезонах НХЛ — 895 шайб!

Достижения Овечкина стали неотъемлемой частью истории мирового спорта, теперь у спортсмена новая миссия — воодушевлять и объединять народы под эгидой конкурса «Интервидение». Обладатель Кубка Стэнли представит публике Кубок «Интервидения» — символ будущих побед и международного единства», — говорится в сообщении.

Ранее Дима Билан стал первым послом конкурса, вторым послом стала Клава Кока. Третий посол конкурса – Пелагея. Конкурс пройдёт 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman.

