Дубль Думбадзе помог «Северстали» победить «Сибирь» на Кубке Блинова

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился очередной матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между новосибирской «Сибирью» и череповецкой «Северсталью». Победу со счётом 3:1 одержала «Северсталь».

На 12-й минуте первого периода Иван Климович с передач Алексея Яковлева и Ярослава Белякова открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Давид Думбадзе с передачи Николая Чебыкина восстановил равенство в счёте. Во втором периоде команды голов не забили. В середине третьего периода Давид Думбадзе вывел «Северсталь» вперёд, оформив дубль. В конце игры Николай Чебыкин установил окончательный счёт во встрече.

В заключительной игре Кубка Блинова «Сибирь» сыграет с «Нефтехимиком» 25 августа. «Северсталь» встретится с «Авангардом» 24 августа.