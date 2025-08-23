Дубль Думбадзе помог «Северстали» победить «Сибирь» на Кубке Блинова
В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился очередной матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между новосибирской «Сибирью» и череповецкой «Северсталью». Победу со счётом 3:1 одержала «Северсталь».
Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
23 августа 2025, суббота. 12:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Климович (Яковлев, Беляков) – 11:06 (5x5) 1:1 Думбадзе (Чебыкин) – 18:38 (5x5) 1:2 Думбадзе (Грудинин, Чебыкин) – 52:33 (5x5) 1:3 Чебыкин (Думбадзе, Подшивалов) – 58:34 (en)
На 12-й минуте первого периода Иван Климович с передач Алексея Яковлева и Ярослава Белякова открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Давид Думбадзе с передачи Николая Чебыкина восстановил равенство в счёте. Во втором периоде команды голов не забили. В середине третьего периода Давид Думбадзе вывел «Северсталь» вперёд, оформив дубль. В конце игры Николай Чебыкин установил окончательный счёт во встрече.
В заключительной игре Кубка Блинова «Сибирь» сыграет с «Нефтехимиком» 25 августа. «Северсталь» встретится с «Авангардом» 24 августа.
