Александр Овечкин ответил на вопрос о своей цели в жизни

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Капиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о своей цели в жизни.

«Какая цель в жизни сейчас, когда выиграны почти все титулы? Продолжать играть, получать удовольствие», — приводит слова Овечкина ТАСС.

Напомним, в апреле этого года 39-летний Овечкин стал рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу и обойдя Уэйна Гретцки (894). Отметим, что сезон-2025/2026 станет для россиянина 21-м в карьере в НХЛ и заключительным по текущему контракту с «Вашингтоном». В 2018 году «Вашингтон» с Овечкиным в составе завоевал единственный в клубной истории Кубок Стэнли.