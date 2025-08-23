Скидки
Главный тренер «Торпедо» рассказал, как поражения в межсезонье сказываются на команде

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Алексей Исаков рассказал, как поражения в межсезонье сказываются на команде. Напомним, клуб проиграл «Локомотиву» со счётом 1:2 и «Спартаку» со счётом 3:6.

«Отрицательный спортивный результат первых предсезонных матчей – возможность для нас сконцентрироваться на том, чтобы стать сильнее, понять свои проблемы, что скорректировать в своём тренировочном процессе, и готовиться к следующим играм», — приводит слова Исакова пресс-служба нижегородского «Торпедо».

Ранее защитник нижегородского «Торпедо» Богдан Конюшков рассказал об изменениях в клубе и своей роли в команде. Напомним, в межсезонье «Торпедо» возглавил Алексей Исаков, который заменил Игоря Ларионова.

Комментарии
