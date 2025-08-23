«Локомотив» доказал: кубки выигрываются защитой». Тамбиев — о стиле игры «Адмирала»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев ответил на вопрос, в какой хоккей будет играть дальневосточная команда.

— В прошлом сезоне «Адмирал» был среди лидеров по забитым шайбам дома. Во что будете играть в этом году?

— Отталкиваемся от состава. Семь нападающих остались, семь новых пришли, добавились два защитника. От атакующего хоккея мы отходить не будем. То, что у нас получалось, постараемся сохранить. При этом больше внимания уделяем обороне. «Локомотив» доказал простую истину: кубки выигрываются защитой. В прошлом сезоне мы много забивали, но и много пропускали. Сейчас стараемся подтянуть игру в обороне и возврат. Сезон покажет, — приводит слова Тамбиева сайт «Адмирала».