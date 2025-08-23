Главный тренер «Сибири»: ненавижу проигрывать. Все профессионалы и отвечают за результат

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о поражении от «Северстали» (1:3) в рамках Кубка Блинова.

— Три поражения – неприятно, и это мягко сказано. Все профессионалы, должны отвечать за результат, в том числе и тренеры. Лично я ненавижу проигрывать, и сегодня хотели донести это до ребят. Тем не менее эти игры необходимы нам для построения нашей системы, и сегодня по качеству был, наверное, наш лучший матч на предсезонке. Не хватает пока в атаке, не хватает «химии» в сочетаниях, пока у нас только одно звено забивает на турнире.

— Наверняка большего ждёте от лидеров – Сошникова, Ткачёва?

— Да, я и говорю про сыгранность. Через игры это всё придёт, я не сомневаюсь, что ребята добавят в этом компоненте.

— Трёх вратарей уже посмотрели на турнире в Омске. Есть понимание, кто начнёт регулярку первым номером?

— Думаю, чуть позже какая-то информация появится по этому поводу. Но в целом за это отвечает тренер вратарей, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.