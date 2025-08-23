В «Торпедо» высказались об игре со СКА Игоря Ларионова на старте сезона КХЛ

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался об игре со СКА, где наставником является Игорь Ларионов, который ранее работал в нижегородском клубе.

«Вы мне сказали про 8 сентября, но я об этой дате совершенно не думал. Впереди у нас Кубок мэра Москвы, потом ещё две игры, и только потом матч со СКА, мы так далеко сейчас не заглядываем. Когда придёт конкретный день и конкретная дата, мы с ребятами об этом поговорим», — приводит слова Исакова пресс-служба нижегородского «Торпедо».

