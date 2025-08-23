В «Торпедо» высказались об игре со СКА Игоря Ларионова на старте сезона КХЛ
Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался об игре со СКА, где наставником является Игорь Ларионов, который ранее работал в нижегородском клубе.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Вы мне сказали про 8 сентября, но я об этой дате совершенно не думал. Впереди у нас Кубок мэра Москвы, потом ещё две игры, и только потом матч со СКА, мы так далеко сейчас не заглядываем. Когда придёт конкретный день и конкретная дата, мы с ребятами об этом поговорим», — приводит слова Исакова пресс-служба нижегородского «Торпедо».
Ранее Алексей Исаков рассказал, как поражения в межсезонье сказываются на команде. Клуб проиграл «Локомотиву» со счётом 1:2 и «Спартаку» со счётом 3:6.
