Овечкин высказался о том, что стал послом музыкального конкурса «Интервидение»

Овечкин высказался о том, что стал послом музыкального конкурса «Интервидение»
Российский нападающий «Вашингтон Капиталз» Александр Овечкин рассказал, что гордится идеей возрождения международного музыкального конкурса «Интервидение». Ранее стало известно, что хоккеист стал одним из послов конкурса.

«Я горжусь, что Россия предложила миру объединиться, и выбрала для этого понятный всем формат музыкального события. Как спортсмен я знаю, что соревнования проявляют в профессионалах их лучшие качества. Там, где идёт честная борьба, политика и ложные амбиции отступают. Уверен, что музыка, как и спорт, объединяет. Благодарю организаторов за оказанную мне честь представить Кубок «Интервидения», который будет вручён в финале конкурса», — приводит слова Овечкина «РИА Новости Спорт».

Первым послом конкурса стал Дима Билан, Клава Кока была назначена вторым послом. Третий посол конкурса — Пелагея. Конкурс пройдёт 20 сентября 2025 года на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman.

