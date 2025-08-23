Скидки
Николай Голдобин подписал трёхлетний контракт со СКА

СКА официально объявил о подписании контракта с нападающим Николаем Голдобиным. Соглашение рассчитано до конца сезона-2027/2028. Напомним, ранее СКА забрал хоккеиста из списка отказов, куда его поместил «Спартак».

В минувшем сезоне Голдобин провёл за красно-белых 74 матча, забросил 24 шайбы и сделал 43 результативные передачи. Контракт 29-летнего нападающего с московским клубом был рассчитан до конца сезона‑2025/2026. Всего в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги и в Кубке Гагарина Голдобин набрал 277 (120+157) очков в 339 матчах.

Николай — воспитанник хоккейной школы «Белые медведи». В 16 лет переехал в Северную Америку, играл за «Сарнию Стинг» (OHL). На Драфте НХЛ-2014 был выбран в первом раунде командой «Сан-Хосе Шаркс», сезон-2014/2015 провёл в аренде в финском ХИФК, затем играл за «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ и основную команду «акул». По ходу сезона-2016/2017 был обменян в «Ванкувер Кэнакс», выступал за главную команду и за фарм-клуб канадцев — «Ютика Кометс». В НХЛ провёл 125 матчей и набрал 46 (19+27) очков.

