Генменеджер «Торпедо»: ломать построенную чемпионскую модель было бы глупо с нашей стороны

Генеральный менеджер нижегородского «Торпедо» Евгений Забуга прокомментировал изменения в клубе. В межсезонье команду возглавил экс-тренер фарм-клуба нижегородцев Алексей Исаков. Он сменил на этом посту Игоря Ларионова, перешедшего в СКА.

«Уже сложилось, что «Торпедо» развивает своих воспитанников. Алексей Геннадьевич получил рост, пройдя 25-летний пусть в хоккее, пробрался на эту вершину. Дмитрий Космачёв прошёл путь тренера детской школы и стал тренером ВХЛ. Ломать построенную чемпионскую модель было бы глупо с нашей стороны. Со всеми тренерами идёт активное взаимодействие и синхронизация процессов», — приводит слова Забуги пресс-служба клуба в телеграм-канале.