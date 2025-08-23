Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Два россиянина названы лучшими проспектами «Сан-Хосе» по версии сайта НХЛ

Два россиянина названы лучшими проспектами «Сан-Хосе» по версии сайта НХЛ
Комментарии

Сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал рейтинг лучших проспектов «Сан-Хосе Шаркс» на сезон-2025/2026. В список лучших перспективных игроков из системы «акул» вошли два россиянина: вратарь Ярослав Аскаров, занявший третье место, и нападающий Игорь Чернышов (четвёртая строчка).

Топ-5 выглядит следующим образом:

1. Майкл Миса, нападающий, 18 лет («Сагино Спирит», OHL);
2. Сэм Дикинсон, защитник, 19 лет («Лондон Найтс», OHL);
3. Ярослав Аскаров, вратарь, 23 года («Сан-Хосе» / «Сан-Хосе Барракуда», АХЛ);
4. Игорь Чернышов, нападающий, 19 лет («Сагино», OHL / «Сан-Хосе Барракуда», АХЛ);
5. Лука Каньони, защитник, 20 лет («Сан-Хосе» / «Сан-Хосе Барракуда», АХЛ).

Материалы по теме
Daily Faceoff: стать Василевским 2.0 — слишком амбициозная цель для Аскарова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android