Два россиянина названы лучшими проспектами «Сан-Хосе» по версии сайта НХЛ

Сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал рейтинг лучших проспектов «Сан-Хосе Шаркс» на сезон-2025/2026. В список лучших перспективных игроков из системы «акул» вошли два россиянина: вратарь Ярослав Аскаров, занявший третье место, и нападающий Игорь Чернышов (четвёртая строчка).

Топ-5 выглядит следующим образом:

1. Майкл Миса, нападающий, 18 лет («Сагино Спирит», OHL);

2. Сэм Дикинсон, защитник, 19 лет («Лондон Найтс», OHL);

3. Ярослав Аскаров, вратарь, 23 года («Сан-Хосе» / «Сан-Хосе Барракуда», АХЛ);

4. Игорь Чернышов, нападающий, 19 лет («Сагино», OHL / «Сан-Хосе Барракуда», АХЛ);

5. Лука Каньони, защитник, 20 лет («Сан-Хосе» / «Сан-Хосе Барракуда», АХЛ).