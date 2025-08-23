Скидки
Нападающий СКА Хайруллин: при Ларионове тренировки стали интенсивнее

Нападающий СКА Марат Хайруллин поделился подробностями тренировочного процесса под руководством Игоря Ларионова. Напомним, специалист возглавил армейский клуб в это межсезонье.

Игорь Ларионов считается демократичным тренером. Выступает против общекомандных сборов, за самоподготовку. Его летние методы отличаются от того, что было у предшественников?
– В целом не особо. Нам заранее разослали информацию о том, какие тесты будут, готовились к ним, знали, что нас ждет.

Тренеры, кстати, отметили, что ребята пришли в хорошей форме – силовые нормативы в зале сдали все. При Игоре Николаевиче тренировки стали более интенсивными. Увеличилось количество игровых упражнений, которые заставляют больше и быстрее думать.

Как следствие – выше концентрация и уровень реакции. Скоростной, комбинационный стиль, который нам прививается, подразумевает быстроту мышления, передач и открываний. В этой связи часто играем на ползоны «три на два» – хорошее упражнение для развития этих навыков. Игорь Николаевич любит повторять: «Быстрее шайбы ещё никто не бегал».

– Бегать Ларионов много заставляет?
– Не особо. Ледовые упражнения накоротке не только скорость игрового мышления развивают, они ещё и физику закладывают. Культура самоподготовки среди игроков КХЛ в последние годы на высоком уровне. К сборам ребята подходят на 80-90% готовыми. Хватает двух-трех втягивающих упражнений на физику – и можно приступать к общекомандным, – приводит слова Хайруллина официальный сайт КХЛ.

