Главный тренер «Адмирала» Тамбиев высказался о легионерах команды

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил новых легионеров команды и рассказал об их адаптации в клубе.

— Как оцените легионеров?

— Олссон уже хорошо смотрится с Гераськиным и Завгородним. У Тимашова светлая голова, хороший хоккейный интеллект, но он только недавно присоединился, нужно время. Главное, что все они сами хотели играть в «Адмирале». Это принципиально. Если игрока приходится уговаривать ехать во Владивосток, толку не будет. Здесь все приехали с желанием.

— Определились ли с капитаном и с ассистентами?

— Да, понимание есть. Завтра объявим ребятам. У нас будет капитан и четыре ассистента, как и в прошлом сезоне. Так всегда есть костяк лидеров, и каждый может в нужный момент взять на себя ответственность, — приводит слова Тамбиева сайт «Адмирала».