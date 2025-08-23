Владимир Плющев высказался о переходе Николая Голдобина в СКА

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал переход форварда Николая Голдобина в СКА. Ранее «Спартак» выставил 29-летнего форварда на драфт отказов, откуда хоккеиста забрал клуб из Санкт-Петербурга.

«Вопрос-то не ко мне, почему в «Спартаке» отказались от него. Это вопросы к руководству московского клуба, могут быть различные причины. Эта история находилась в перманентном состоянии долгое время, и она разрешилась. Но детали мне сложно комментировать, я их просто не знаю. Поэтому не смогу ответить, почему он вот-так поступил», — приводит слова Плющева Vprognoze.

В минувшем сезоне Голдобин провёл за красно-белых 74 матча, забросил 24 шайбы и сделал 43 результативные передачи. Всего в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги и в Кубке Гагарина Голдобин набрал 277 (120+157) очков в 339 матчах.