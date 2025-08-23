Скидки
В «Сочи» рассказали о задачах команды на грядущий сезон

Заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям Вадим Покотило назвал одной из главных задач команды на предстоящий сезон выход в плей-офф КХЛ.

— Какие задачи будут стоять перед «Сочи» в новом сезоне?
— У нас сейчас продолжается важнейший этап подготовки к сезону. «Сочи» уже шесть лет не играл в плей-офф, и перед нами стоит задача вернуть команду в число участников Кубка Гагарина. Причём важно туда попадать не раз в несколько лет, а на регулярной основе. Да, в КХЛ серьёзно выросла конкуренция, но нам необходимо сделать всё возможное, чтобы по итогам регулярного чемпионата пробиться в плей-офф, — приводит слова Покотило пресс-служба «Сочи».

