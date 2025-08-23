«В теории всё возможно». Игрок СКА Хайруллин — о вероятности в будущем оказаться в НХЛ

Нападающий СКА Марат Хайруллин ответил на вопрос, смог бы он в будущем оказаться в НХЛ и проявить себя.

— Олег Леонтьев, помню, говорил: «На игроков уровня Хайруллина спрос не только в КХЛ, но и в НХЛ большой». А вы даже не попытались в Северную Америку поехать. Сказали: «Не нравится тамошний менталитет и питание». Неужели это весомей возможности подбить клюшку у Кросби, заблокировать бросок Овечкина или забросить Бобровскому?

— Откровенно говоря, предложений из НХЛ на тот момент не имелось. Уже в СКА, после первого сезона, на меня вышел скаут одного клуба. Я честно ответил: «Какой смысл об этом говорить, если у меня действующий контракт ещё на три года?» Других предложений не поступало.

— Когда договор со СКА истечёт, вам будет 30. Дверь в НХЛ, очевидно, закрыта.

— Скорее да, чем нет. Есть, конечно, случаи, когда ребята в таком возрасте уезжали. Вадим Шипачёв, Евгений Медведев, Богдан Киселевич…

— И вскоре возвращались.

— В теории всё возможно… Когда вижу, как в НХЛ вливаются парни, с которыми я играл за СКА, понимаю, что, наверное, тоже справлюсь. Другое дело, что клубам НХЛ решиться взять возрастного, непроверенного игрока из Европы и давать ему серьезное игровое время, тяжело, — приводит слова Хайруллина официальный сайт КХЛ.