Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Адмирала» Тамбиев рассказал о своей работе в сборной Казахстана на ЧМ-2025

Аудио-версия:
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев поделился впечатлениями от работы в сборной Казахстана на чемпионате мира 2025 года.

— В межсезонье вы работали в штабе сборной Казахстана на чемпионате мира. Если снова поступит приглашение, поедете или останетесь в клубе?
— Хочу поблагодарить сборную Казахстана и Олега Владимировича Болякина (главный тренер команды Казахстана. — Прим. «Чемпионата») за приглашение. Для меня это был большой опыт. Я никогда не работал помощником, а тут попробовал себя в этой роли. Это совсем другая профессия. Посмотрел, как готовятся сборные США, Чехии, Швейцарии, Германии. Увидел, куда движется хоккей, чем он отличается от КХЛ. Несколько идей уже привнёс в «Адмирал».

Но для себя понял: я всё-таки не помощник. По духу, по характеру мне ближе роль главного тренера. Когда ответственность на тебе, когда ты руководишь процессом. Это разные профессии, и мне интереснее именно быть главным, — приводит слова Тамбиева сайт «Адмирала».

